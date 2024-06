Wiener Börse-Handel ATX Prime liegt zum Start des Mittwochshandels im Minus

So bewegt sich der ATX Prime heute.

Um 09:12 Uhr fällt der ATX Prime im Wiener Börse-Handel um 0,24 Prozent auf 1 822,13 Punkte. In den Handel ging der ATX Prime 0,010 Prozent fester bei 1 826,64 Punkten, nach 1 826,46 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des ATX Prime lag am Mittwoch bei 1 812,34 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 1 827,08 Punkten erreichte.

ATX Prime-Performance auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verzeichnet der ATX Prime bislang Verluste von 1,37 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime erreichte am vorherigen Handelstag, dem 03.05.2024, den Stand von 1 798,02 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 05.03.2024, notierte der ATX Prime bei 1 697,74 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 05.06.2023, erreichte der ATX Prime einen Stand von 1 591,86 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 ging es für den Index bereits um 6,31 Prozent aufwärts. Bei 1 889,08 Punkten erreichte der ATX Prime bislang ein Jahreshoch. Bei 1 664,49 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Gewinner und Verlierer im ATX Prime

Zu den Top-Aktien im ATX Prime zählen derzeit voestalpine (+ 3,52 Prozent auf 26,50 EUR), Mayr-Melnhof Karton (+ 1,75 Prozent auf 116,20 EUR), Andritz (+ 0,97 Prozent auf 57,05 EUR), AT S (AT&S) (+ 0,85 Prozent auf 21,40 EUR) und Schoeller-Bleckmann (+ 0,79 Prozent auf 38,35 EUR). Schwächer notieren im ATX Prime derweil OMV (-10,33 Prozent auf 40,46 EUR), UBM Development (-2,22 Prozent auf 19,85 EUR), Kapsch TrafficCom (-2,07 Prozent auf 8,52 EUR), ZUMTOBEL (-0,98 Prozent auf 6,04 EUR) und S IMMO (-0,92 Prozent auf 21,50 EUR).

ATX Prime-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im ATX Prime ist die OMV-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 60 622 Aktien gehandelt. Die Verbund-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 26,925 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die ATX Prime-Mitglieder auf

In diesem Jahr hat die Raiffeisen-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,96 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime inne. Unter den Aktien im Index zeigt die OMV-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,30 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at