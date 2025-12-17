ATX

5 177,59
4,31
0,08 %
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Chartvergleich
Realtime Liste
Realtime Chart (Indikation)
>
<
Nachrichten
Marktberichte
Analysen
>
<
Listen
enthaltene Werte
Top/Flop
Marktkapitalisierung
>
<
Info
GV-Termine
Dividenden
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
>
17.12.2025 12:07:00

Wiener Börse (Mittag) - ATX gewinnt 0,23 Prozent

Die Wiener Börse hat sich am Mittwochmittag mit etwas höheren Notierungen gezeigt. Der ATX gewann 0,23 Prozent auf 5.185,17 Punkte. Das europäische Umfeld zeigte sich ebenfalls mit Zugewinnen.

Die Stimmungsindikatoren in der Eurozone und der Arbeitsmarktbericht in den USA haben die Volatilität an den Finanzmärkten zuletzt kaum erhöht, kommentierten die Helaba-Experten. Zu einer maßgeblichen Veränderung der Zinserwartungen ist es nicht gekommen. Nun rücken am Donnerstag die Inflationsdaten als zweites wichtiges Kriterium für die Fed ins Blickfeld. Dann werden mit den Zinsentscheiden der EZB und der Bank of England weitere Höhepunkte erwartet. Das am Vormittag publizierte deutsche Ifo-Geschäftsklima verfehlte die Erwartungen.

Erneut dünn gestaltete sich bis dato die Meldungslage zu den heimischen Unternehmen. Aktien der Vienna Insurance Group stiegen im Mittagshandel um 3,7 Prozent auf 64,90 Euro und knüpften damit an die jüngsten Zugewinne an. Im zu Ende gehenden Börsenjahr 2025 haben sich die VIG-Papiere bereits mehr als verdoppelt. Die Analysten der Erste Group haben ihre Kaufempfehlung für die Aktien des Versicherers nun bestätigt und das Kursziel merklich von 55 auf 75 Euro nach oben gesetzt. Die Anteilsscheine der Branchenkollegin UNIQA konnten sich zur Wochenmitte um 1,2 Prozent verbessern.

Bei den schwergewichteten Bankwerten gewannen BAWAG um 0,3 Prozent und Erste Group gaben leicht um 0,1 Prozent ab. Raiffeisen-Papiere verbilligten sich um 1,3 Prozent.

Unter den weiteren Indexschwergewichten stiegen voestalpine um 0,4 Prozent, während Wienerberger um 0,9 Prozent verloren. OMV erholten sich mit 1,2 Prozent von den Vortagesverlusten. Andritz schwächten sich um dünne 0,1 Prozent ab.

ste/moe

ISIN AT0000999982

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
JETZT DEVISEN-CFDS MIT BIS ZU HEBEL 30 HANDELN
Handeln Sie Devisen-CFDs mit kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie mit der Wirkung von 3.000 Euro Kapital handeln.
Jetzt informieren bei Plus500
82% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Indizes in diesem Artikel

ATX 5 177,59 0,08%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

14.12.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 50
14.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 50: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
13.12.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
13.12.25 KW 50: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
12.12.25 KW 50: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

US-Börsen geben nach -- ATX letztlich kaum verändert -- DAX schließt unter 24.000-Punkte-Marke -- Asiens Börsen zum Handelsende in Grün
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Mittwoch seitwärts, während der deutsche Leitindex Verluste einsteckte. An der Wall Street geht es abwärts. In Fernost dominierten die Bullen das Börsengeschehen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen