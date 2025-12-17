ATX
5 177,59
4,31
0,08 %
17.12.2025 12:07:00
Wiener Börse (Mittag) - ATX gewinnt 0,23 Prozent
Die Stimmungsindikatoren in der Eurozone und der Arbeitsmarktbericht in den USA haben die Volatilität an den Finanzmärkten zuletzt kaum erhöht, kommentierten die Helaba-Experten. Zu einer maßgeblichen Veränderung der Zinserwartungen ist es nicht gekommen. Nun rücken am Donnerstag die Inflationsdaten als zweites wichtiges Kriterium für die Fed ins Blickfeld. Dann werden mit den Zinsentscheiden der EZB und der Bank of England weitere Höhepunkte erwartet. Das am Vormittag publizierte deutsche Ifo-Geschäftsklima verfehlte die Erwartungen.
Erneut dünn gestaltete sich bis dato die Meldungslage zu den heimischen Unternehmen. Aktien der Vienna Insurance Group stiegen im Mittagshandel um 3,7 Prozent auf 64,90 Euro und knüpften damit an die jüngsten Zugewinne an. Im zu Ende gehenden Börsenjahr 2025 haben sich die VIG-Papiere bereits mehr als verdoppelt. Die Analysten der Erste Group haben ihre Kaufempfehlung für die Aktien des Versicherers nun bestätigt und das Kursziel merklich von 55 auf 75 Euro nach oben gesetzt. Die Anteilsscheine der Branchenkollegin UNIQA konnten sich zur Wochenmitte um 1,2 Prozent verbessern.
Bei den schwergewichteten Bankwerten gewannen BAWAG um 0,3 Prozent und Erste Group gaben leicht um 0,1 Prozent ab. Raiffeisen-Papiere verbilligten sich um 1,3 Prozent.
Unter den weiteren Indexschwergewichten stiegen voestalpine um 0,4 Prozent, während Wienerberger um 0,9 Prozent verloren. OMV erholten sich mit 1,2 Prozent von den Vortagesverlusten. Andritz schwächten sich um dünne 0,1 Prozent ab.
ISIN AT0000999982
