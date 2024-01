Wiener Börse (Mittag) - ATX zeigt sich mit plus 0,53 Prozent fester

Die Wiener Börse hat am Donnerstag im Vormittagsverlauf zugelegt. Der ATX hielt gegen 12.15 Uhr mit einem Plus von 0,53 Prozent bei 3.395,64 Punkten. Der breiter gefasste ATX Prime stieg um 0,49 Prozent auf 1.706,75 Zähler. Auch an anderen Börsen in Europa ging es leicht nach oben.

Impulse für den Aktienhandel könnten die im Tagesverlauf anstehenden Inflationsdaten aus Deutschland sowie die Arbeitsmarktdaten des US-Jobdienstleisters ADP liefern. Von den Veröffentlichungen erhoffen sich Börsianer Hinweise auf die kommenden Schritte der EZB und der US-Notenbank Fed.

Gut gesucht waren in Wien Lenzing-Aktien. Die Titel des Faserherstellers stiegen um 3,6 Prozent und konnten sich damit von ihren starken Vortagesverlusten erholen. Gute Nachfrage gab es auch nach OMV. Die Aktien des Öl- und Gaskonzerns legten bei höherem Volumen 1,5 Prozent zu. Auch an anderen Börsen fanden sich Ölwerte angesichts steigender Rohölpreise unter den Gewinnern. Die größten Verlierer im prime market waren Frequentis mit einem Minus von 1,4 Prozent.

Um 14 Uhr werden in Deutschland die Zahlen zur Verbraucherpreisentwicklung in Deutschland veröffentlicht. Die im Vormittagsverlauf bereits gemeldeten Inflationsdaten einzelner deutscher Bundesländer lassen einen Anstieg der Inflationsrate erwarten. Auch die Analysten der Helaba halten ein monatliches Minus beim Verbraucherpreisindex trotz des nachlassenden Preisdrucks für nicht wahrscheinlich.

Impulse könnte auch der kurz darauf zur Veröffentlichung anstehende Arbeitsmarktbericht des privaten US-Jobdienstleisters ADP bringen. Die ADP-Daten könnten erste Indikationen für den monatlichen Arbeitsmarktbericht der US-Regierung für Dezember liefern. Von dem Bericht erhoffen Marktteilnehmer Hinweise auf die kommenden Schritte der US-Notenbank Fed. "Bei einem soliden Stellenzuwachs ist wohl eher mit einem weiteren Auspreisen der Zinssenkungsfantasie zu rechnen", schreiben die Analysten der Helaba.

