Wiener Börse (Nachmittag) - ATX gewinnt in ruhigem Handel 0,7 %

Die Wiener Börse hat am Donnerstagnachmittag leicht zugelegt. Der ATX stieg knapp vor 14.30 Uhr um 0,69 Prozent auf 3.400,80 Punkte. Der breiter gefasste ATX Prime legte 0,53 Prozent auf 1.707,49 Zähler zu. Auch an anderen Börsen in Europa ging es leicht nach oben.

Die am Nachmittag gemeldeten Konjunkturdaten wirkten sich vorerst nicht merklich an den Märkten aus. Die veröffentlichten Verbrauchpreisdaten für Deutschland zeigten einen Anstieg der Inflationsrate auf 5,9 Prozent. Das ist die zweithöchste Teuerungsrate seit der Wiedervereinigung. Die am Vormittag gemeldeten Inflationsdaten einzelner deutscher Bundesländer hatten bereits ein Anziehen der Inflation erwarten lassen.

Die in den USA gemeldeten Arbeitsmarktdaten des privaten Arbeitsmarktdienstleisters ADP waren hingegen überraschend gut ausgefallen. Die Privatwirtschaft in den USA hat laut ADP im Dezember 164.000 Stellen geschaffen, Volkswirte hatten im Schnitt nur mit 125.000 neuen Arbeitsplätzen gerechnet. Gute Arbeitsmarktdaten werden derzeit ambivalent aufgenommen, da sie auch die erhofften Zinssenkungen unwahrscheinlicher machen.

Wichtige Unternehmensnachrichten gab es am Donnerstag nicht. Entsprechend hielten sich auch die meisten Kursbewegungen in engen Bandbreiten. Stark gesucht waren am Nachmittag weiter Lenzing-Aktien und erholten sich mit einem Kursplus von 2,2 Prozent etwas von ihren starken Verlusten vom Vortag.

Gute Nachfrage gab es auch in den beiden Ölwerten im prime market. Die Aktien des Öl- und Gaskonzerns OMV legten bei höherem Volumen 1,6 Prozent zu. Titel des Ölfeldausrüsters Schoeller Bleckmann gewannen 1,5 Prozent. Auch an anderen Börsen fanden sich Ölwerte angesichts steigender Rohölpreise unter den Gewinnern. Die größten Verlierer im prime market waren Frequentis mit einem Minus von 2,8 Prozent.

mik/spa

ISIN AT0000999982