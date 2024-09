Wiener Börse (Nachmittag) - ATX im Plus, CA Immo gewinnen 11 Prozent

Die Wiener Börse hat sich am Freitagnachmittag weiter freundlich gezeigt. Der ATX hielt gegen 15.10 Uhr mit einem Plus von 0,73 Prozent bei 3.644,18 Punkten. Auch an anderen Börsen in Europa ging es nach starken Vortagesgewinnen noch ein Stück weiter nach oben. So konnte der deutsche DAX seine Rekordjagd fortsetzen.

Für gute Börsenstimmung sorgten weiter Hoffnungen auf eine Konjunkturerholung in China. Chinas Zentralbank hatte zuletzt ihre Leitzinsen gesenkt und zudem das größte Stützungspaket seit der Pandemie angekündigt.

Zudem zeigten Daten aus Frankreich und Spanien neuerliche Rückgänge der Inflation und untermauerten damit die Hoffnungen auf weitere Zinssenkungen. Die am Nachmittag gemeldeten Daten zu Verbraucherausgaben und -preisen in den USA zeigten einen etwas schwächren Preisauftrieb als erwartet, wirkten sich aber nicht merklich an den Börsen aus.

Stark gesucht waren in Wien die Aktien der CA Immo und gewannen 10,8 Prozent auf 24,24 Euro. Die Analysten der Erste Group haben ihre Anlageempfehlung für die Aktien zuletzt von "Reduce" auf "Accumulate" angehoben. Das Kursziel wurde bei 27,5 Euro belassen.

Die Analysten sehen keine fundamentale Rechtfertigung für den zuletzt starken Kurseinbruch der CA Immo und haben ihre Empfehlung daher geändert. Man sehe nun, dass Leerverkäufer ihre Positionen reduzieren, was eine gute Indikation für eine Trendwende sei, schreibt der Erste-Analyst Christoph Schultes.

Eine neue Analysteneinschätzung gab es auch zur EVN. Die Analysten der Baader Bank haben ihre Empfehlung für die Aktien des Stromkonzerns von "Reduce" auf "Add" verbessert. Das Kursziel liegt bei 32,7 Euro.

Die attraktive Bewertung der EVN-Aktie spiegelt die Annahme sehr konservativer Wachstumsziele der Konzerns wieder, schreibt der Baader-Analyst Pierre-Alexandre Ramondec. Der Analyst erwartet aber eine kommende Erhöhung der Wachstumsziele. An der Wiener Börse legten EVN-Aktien am Nachmittag 0,4 Prozent auf 28,50 Euro zu.

Gute Nachfrage gab es auch in den beiden Ölwerten im ATX. OMV-Aktien gewannen 1,9 Prozent, Titel des Ölfeldausrüsters Schoeller Bleckmann stiegen um 2,3 Prozent. Auch die Ölpreise legten am Freitag angesichts der Hoffnungen auf eine starke Nachfrage aus China zu.

Unter den weiteren großen ATX-Gewinnern fanden sich Lenzing (plus 4,8 Prozent) und voestalpine (plus 2,2 Prozent). Schlusslicht im ATX waren die Aktien der Vienna Insurance Group mit einem Minus von 1,0 Prozent.

mik/ste

ISIN AT0000999982