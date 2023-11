Wiener Börse (Nachmittag) - ATX mit minus 0,08 % knapp behauptet

Die Wiener Börse hat sich heute, Montag, am Nachmittag mit knapp behaupteter Tendenz gezeigt. Der ATX wurde gegen 14.15 Uhr mit 3.271,60 Punkten errechnet, das ist ein kleinen Minus von 0,08 Prozent. Der ATX Prime notierte mit einem Abschlag von 0,14 Prozent bei 1.640,48 Zählern.

Auch das europäische Umfeld trat zu Wochenbeginn auf der Stelle. Marktbeobachter sprachen von einer Verschnaufpause nach den jüngsten Zugewinnen. Die abgelaufene Woche war geprägt von der Hoffnung, die großen Notenbanken würden bald in einen Zinssenkungsmodus einschwenken. Insbesondere der stärker als erwartet ausgefallene Rückgang der US-Inflation hat dazu beigetragen, hieß es in einem Helaba-Kommentar.

Datenveröffentlichungen blieben zum Start der neuen Handelswoche noch Mangelware. In den Fokus rückten in Wien jedoch einige Unternehmensnachrichten.

So verloren SBO-Papiere um 0,7 Prozent. Der Ölfeldausrüster hat im Zuge eines Vergleichs zugestimmt, nun doch den vollen Kaufpreis plus 8,5 Mio. Euro an Zinsen und Nebenkosten für die Übernahme der nordamerikanischen Tochterfirma Downhole Technology, die inzwischen The WellBoss Company heißt, zu zahlen.

AT&S gewannen 2,2 Prozent auf 26,62 Euro. Erste Group-Experte Daniel Lion hat seine Kaufempfehlung und sein Kursziel von 44 Euro für die Titel bestätigt. Die anhaltende Markterholung für IC-Substrate sollte AT&S helfen, das Geschäft auszubauen und von nun an zu einer Wachstumsdynamik gegenüber dem Vorjahreszeitraum zurückzukehren, hieß es.

Die Titel von CA Immo büßten hingegen optisch um starke 5,5 Prozent ein. Bereits am Freitag hatten die Papiere bei hohem Volumen über fünf Prozent verloren, zum Wochenauftakt werden die Papiere jedoch ex Dividende gehandelt.

Schwächer zeigten sich auch Palfinger mit minus 2,8 Prozent sowie RHI Magnesita mit einem Abschlag von 2,5 Prozent. Flughafen Wien gaben um 2,2 Prozent nach.

