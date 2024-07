Wiener Börse (Nachmittag) - ATX nach US-Daten mit -0,06 % kaum bewegt

Die Wiener Börse hat sich am Mittwochnachmittag nach den klaren Vortagesgewinnen knapp behauptet präsentiert. Der Leitindex ATX notierte gegen 14.20 Uhr mit minus 0,06 Prozent moderat tiefer bei 3.700,71 Einheiten, nachdem er am Dienstag noch merkliche 1,09 Prozent gewonnen hatte. An den europäischen Leitbörsen herrschten zur Wochenmitte im Verlauf positive Vorzeichen vor. Zuletzt standen international die veröffentlichten US-Arbeitsmarktzahlen im Blickfeld.

In den USA sind laut ADP-Daten in der Privatwirtschaft im Juli 122.000 neue Stellen geschaffen worden, während Experten im Vorfeld einen Zuwachs von 150.000 erwartet hatten. Der ADP-Beschäftigungsreport dürfte wichtige Hinweise auf den am Freitag anstehenden offiziellen US-Arbeitsmarktbericht liefern.

Am Abend richtet sich die Aufmerksamkeit schließlich auf den US-Zinsentscheid. Die Fed wird zwar voraussichtlich ihre Leitzinsen bestätigen. Mit großer Spannung wird an den Finanzmärkten allerdings auf mögliche Signale für Zinssenkungen im weiteren Jahresverlauf gewartet. Mittlerweile wird an den Finanzmärkten mit zwei Zinssenkungen in diesem Jahr gerechnet. Dazu trugen vor allem jüngste Verbraucherpreisdaten bei.

Am heimischen Aktienmarkt richtete sich die Aufmerksamkeit auf Unternehmensebene auf die Zahlen der OMV. So steigerten sich die Aktien des Ölriesen um 1,2 Prozent, nachdem dieser seine Ergebnisse zum zweiten Quartal vorgelegt hatte. Der teilstaatliche Konzern hat einen den Aktionären zuzurechnenden Periodenüberschuss von 378 Mio. Euro erzielt, nach 380 Mio. Euro im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Im gesamten Halbjahr 2024 legte er um 10 Prozent auf 846 Mio. Euro zu. Das CCS Operative Ergebnis vor Sondereffekten (bereinigt um Lagerhaltungseffekte) stieg um 4 Prozent auf 1,23 Mrd. Euro.

Laut den Experten der Erste Group Research fielen die Ergebnisse etwas schwächer aus als erwartet. Mehrere Faktoren hätten sich negativ auf das Ergebnis ausgewirkt, darunter die Änderung gesetzlicher Rahmenbedingungen in Rumänien und der vorübergehende, wartungsbedingte Produktionsstopp im rumänischen Brazi-Werk.

Die Analysten von Raiffeisen Research revidierten zudem ihr Kursziel für die Lenzing-Aktie von 31 auf 33 Euro nach oben. Die neutrale Anlageempfehlung "Hold" wurde gleichzeitig unverändert belassen. Die Aktie die Faserherstellers notierte mit minus 1,4 Prozent auf 32,35 Euro.

Bei dünnen Handelsumsätzen absolvierte die Frequentis-Aktie mit minus 7,2 Prozent eine auffällige Kursbewegung. Am Vortag waren die Titel noch 4,6 Prozent angezogen. Unter den Schwergewichten gewannen voestalpine 1,4 Prozent.

Raiffeisen gaben um 0,8 Prozent nach. Die Titel hatten am Vortag nach Vorlage von Zahlen noch um klare 3,7 Prozent zugelegt. Auch für BAWAG ging es nach unten, und zwar um 1,2 Prozent.

