Wiener Börse Preis: Erste Group wiederholt Vorjahres-Erfolg bei ATX-Auszeichnung

Die Auswahl trafen renommierte Jurys, bestehend aus Expertinnen und Experten der ÖVFA (ATX-, Mid Cap- und Corporate Bond-Preis), dem VÖNIX-Beirat (Nachhaltigkeits-Preis) sowie Vertretern der Wirtschaftsredaktionen des Landes (Media Relations-Preis). Die Veranstaltung trug neuerlich das Prädikat "ÖkoEvent" der Stadt Wien, ein Zeichen für konsequent umgesetzte Maßnahmen zur Umweltentlastung.

"Der Wiener Börse Preis zeichnet jene Unternehmen aus, die im Rampenlicht des Kapitalmarkts besonders hervorstachen. Mit verlässlich attraktiven Dividendenrenditen und einer starken Vernetzung in der Wachstumsregion Europas vereinen österreichische Aktien Stabilität und Potenzial. Das macht sie zu einem Fixpunkt in internationalen Portfolios", hält Christoph Boschan, CEO der Wiener Börse, fest.

Erste Group bei ATX-Preis vor DO & CO und BAWAG Group

Die Erste Group Bank AG erhielt heuer zwei Preise. Das Schwergewicht im heimischen Leitindex wiederholte den Vorjahreserfolg und wurde neuerlich mit dem Gewinn des prestigeträchtigen ATX-Preises gekrönt. Für die ÖFVA-Jury waren bei der Entscheidung ein weiteres Rekordergebnis 2024, ein ausgewogenes Geschäftsportfolio, die Finanzberichterstattung sowie Performance und Liquidität ausschlaggebend. Hinter der Erste Group Bank AG platzierten sich auf Rang zwei die DO & CO AG, gefolgt von der BAWAG Group AG. Für die heimischen Finanz- und Wirtschaftsjournalisten ist die Erste Group bei der Medienarbeit weiter das Maß der Dinge. Schnelle Reaktionszeit, die professionelle Aufbereitung der Unterlagen und die laufende Durchführung von Studien zu aktuellen Wirtschaft- und Finanzthemen waren für die Jury mitentscheidende Gründe für die Top-Platzierung in der Kategorie "Media Relations". Den zweiten Platz übernahm die Flughafen Wien AG, während die VERBUND AG wie auch schon im letzten Jahr den dritten Podestplatz einnahm.

"Erste Groups Spitzenplatzierungen beim ATX- und Media-Relations-Preis sind eine wertvolle Bestätigung für ein erfolgreiches Jahr 2024. Wir konnten unsere führende Position in der CEE-Region weiter ausbauen, sowohl operativ als auch strategisch überzeugen und das Vertrauen der Investorinnen und Investoren erneut stärken. Unsere Erfolgsgeschichte ist eng mit dem Börsengang vor über 25 Jahren und den seither genutzten Finanzierungsmöglichkeiten über den Kapitalmarkt verbunden", so Erste Group-CFO Stefan Dörfler.

Börsen-Urgestein PORR mit Siegpremiere, OMV holt Corporate Bond-Preis

In der Mid Cap-Kategorie setzte sich die PORR AG an die Spitze. Es war die erste Top-Platzierung für das seit 1869 - und damit älteste, durchgängig - in Wien notierende Bauunternehmen. Die PORR AG überzeugte die Jury neben qualitativen Kriterien - wie Finanzberichterstattung, Investor Relations und Strategie - auch mit einer starken Aktienperformance. 2024 legte der Titel um knapp 40 % zu und reihte sich damit unter die Top 5-Performer im ATX Prime ein. Dahinter landete die Addiko Bank AG, gefolgt von der Flughafen Wien AG, die somit zwei Preise ergattern konnte. In der Corporate Bond-Kategorie trug die OMV AG bereits zum neunten Mal in der Geschichte des Börse Preises den Sieg davon.

BKS Bank, Telekom Austria und Lenzing für Nachhaltigkeit ausgezeichnet

Im Rahmen des Wiener Börse Preises wurden auch die VÖNIX Nachhaltigkeits-Preise verliehen. Diese sind nach der heimischen Nachhaltigkeitsbenchmark VBV Österreichischer Nachhaltigkeitsindex - kurz VÖNIX - benannt. Die Lenzing AG ist bei dieser Auszeichnung im wahrsten Sinne des Wortes ein "Evergreen": Der oberösterreichische Faserhersteller wurde in der Kategorie "Industrials" - und damit zum siebenten Mal bei insgesamt neun Verleihungen des Nachhaltigkeitspreises - ausgezeichnet. Im Sektor "Consumer" hatte wie im Jahr zuvor die Telekom Austria AG die Nase vorn, im Sektor "Financials" überzeugte die BKS Bank AG. Auch für den VÖNIX selbst gibt es Grund zur Freude: Der Nachhaltigkeitsindex feiert sein 20-jähriges Jubiläum. Mit dem Start seiner Berechnung im Jahr 2005 gehörte der VÖNIX zu den ersten nationalen Nachhaltigkeitsbenchmarks weltweit.

Übersicht Kategorien und Preisträger:

ATX-Preis

1. Platz: Erste Group Bank AG

2. Platz: DO & CO AG

3. Platz: BAWAG Group AG



Mid Cap-Preis

1. Platz: PORR AG

2. Platz: Addiko Bank AG

3. Platz: Flughafen Wien AG

Corporate Bond-Preis

OMV AG

Media Relations-Preis 2025

1. Platz: Erste Group Bank AG

2. Platz: Flughafen Wien AG

3. Platz: VERBUND AG

VÖNIX-Nachhaltigkeitspreis

Financials: BKS Bank AG

Consumer: Telekom Austria AG

Industrials: Lenzing AG

