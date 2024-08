Wiener Börse (Schluss) 1 - ATX beendet ruhigen Tag 0,2 % im Plus

Die Wiener Börse hat am Montag gut behauptet geschlossen. Der ATX beendete den Tag mit einem knappen Plus von 0,19 Prozent und 3.568,20 Punkten. Auch an anderen Börsen in Europa gab es nur wenig Bewegung. Wichtige Unternehmensnachrichten gab es am Montag kaum, und auch marktbeeinflussende Konjunkturdaten wurden nicht veröffentlicht.

Gut gesucht waren zum Wochenstart Rosenbauer-Aktien und lagen mit einem Kursplus von 5,8 Prozent ganz oben im prime market. Die Titel des Feuerwehrausrüsters hatten bereits am Freitag nach der Meldung von Quartalszahlen zugelegt.

Impulse könnte im weiteren Wochenverlauf die Ergebnisberichtssaison bringen. Halbjahreszahlen kommen unter anderem von der Semperit Holding, Frequentis, Wienerberger, Polytec und FACC. Mit Spannung erwartet werden auch die in den USA anstehenden Inflationsdaten aus den USA.

mik/spa

ISIN AT0000999982