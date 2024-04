Wiener Börse (Schluss) 1 - ATX geht knapp behauptet ins Wochenende

Die Wiener Börse hat den Handel am Freitag nach einer starken Aufholjagd mit einem kleinen Minus beendet. Der heimische Leitindex ATX lag über weite Handelsstrecken klar im negativen Terrain, machte aber am Nachmittag nach und nach einen Großteil der Verlaufsverluste wett. Am Ende stand ein Abschlag von 0,04 Prozent auf 3.537,00 Punkte. Der breiter gefasste ATX Prime fiel um 0,05 Prozent auf 1.771,44 Einheiten.

Auch das europäische Börsenumfeld ging mehrheitlich tiefer ins Wochenende - nächtliche Drohnenangriffe auf den Iran hatten von Sitzungsbeginn an für Nervosität an den Märkten gesorgt. Die internationale Gemeinschaft rief den Iran und Israel sowie deren Verbündete auf, eine Eskalation im Nahen Osten zu vermeiden.

In Wien blieb die Meldungslage vor dem Wochenende mager. Eine Trendumkehr bei den stark gewichteten Bankaktien ließ den ATX im späten Handel noch das Vorzeichen wechseln: Finanzwerte gingen trotz zeitweise einheitlicher Verlaufsverlusten überwiegend fester aus der Sitzung. Auch Versorgerpapiere konnten zulegen, während es bei einigen Industrietiteln nach unten ging.

ISIN AT0000999982