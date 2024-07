Wiener Börse (Schluss) 1 - ATX gewinnt 0,86 Prozent

Die Wiener Börse hat am Donnerstag im Plus geschlossen. Der heimische Leitindex ATX notierte den gesamten Tagesverlauf in der Gewinnzone und legte sukzessive weiter zu. Nach Handelsschluss hielt er klare 0,86 Prozent höher bei 3.712,04 Punkten. Der ATX Prime befestigte sich um 0,87 Prozent auf 1.855,96 Einheiten. Auch im europäischen Umfeld war die Stimmung freundlich.

Der Handelstag verlief weitgehend ruhig, das lag wohl auch daran, dass die Börsen in den USA aufgrund eines Feiertags am Donnerstag geschlossen blieben.

Unternehmensseitig wurde in der Früh bekannt, dass die BAWAG das deutsche Privatkundengeschäft der britischen Großbank Barclays übernimmt. Der Leiterplattenhersteller AT&S beschloss bei der Hauptversammlung, für das Geschäftsjahr 2023/24 keine Dividende auszuzahlen.

ISIN AT0000999982