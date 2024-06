Wiener Börse (Schluss) 1 - ATX gut behauptet mit plus 0,1 %

Die Wiener Börse hat am Mittwoch gut behauptet geschlossen. Der ATX beendete den Tag mit einen knappen Plus von 0,14 Prozent und 3.647,77 Punkten. An anderen Börsen in Europa ging es deutlicher nach oben. Für gute Börsenstimmung sorgte die Hoffnung, dass die EZB bei ihrer Zinsentscheidung am Donnerstag zum ersten Mal seit 2019 die Zinsen senkt.

"Eine Leitzinssenkung der EZB am Donnerstag ist am Markt eingepreist", schreiben die Analysten der Landesbank Helaba. Von den begleitenden Kommentaren der EZB werden zudem Hinweise auf den weiteren Zinskurs der Notenbank erhofft.

Stark gesucht waren am Mittwoch voestalpine. Die Aktien des Stahlkonzerns gewannen nach Meldung von Jahresergebnissen 2,7 Prozent. Tagesgewinner im prime market waren Rosenbauer mit einem Plus von 5,1 Prozent.

mik/sto

ISIN AT0000999982