Wiener Börse (Schluss) 1 - ATX knapp behauptet mit minus 0,2 Prozent

Die Wiener Börse hat am Mittwoch knapp behauptet geschlossen. Der Leitindex ATX beendete den Tag mit einem kleinen Minus von 0,19 Prozent und 3.678,79 Punkten. An anderen Börsen in Europa ging es deutlicher nach unten. Belastet wurden die Märkte von schlecht aufgenommenen Quartalszahlen von Alphabet und Tesla sowie schwach ausgefallenen Einkaufsmanagerindizes in Japan und der Eurozone.

Impulse brachte europaweit auch die anlaufende Berichtssaison. An der Wiener Börse stand die Quartalsvorlage der RHI Magnesita im Fokus. Der Feuerfest-Produktehersteller blickt auf ein leicht rückläufiges erstes Halbjahr 2024 zurück. Im Jahresvergleich blieb der Umsatz mit 1,728 Mrd. Euro gleich, das bereinigte operative Ergebnis (EBITA) gab um 5 Prozent auf 190 Mio. Euro nach. An der Börse gaben RHI-Aktien in Reaktion auf die Zahlen 0,9 Prozent nach.

