Wiener Börse (Schluss) 1 - ATX mit moderatem Minus

Der Wiener Aktienmarkt hat am Montag nach einem weitgehend positiven Handelsverlauf moderat in der Verlustzone geschlossen. Allgemein gestaltete sich der Handel jedoch ruhig und mit geringen Umsätzen. Für Vorsicht sorgte europaweit die Zinssitzung der US-Notenbank Fed am Mittwochabend.

Zum Handelsende stand der ATX 0,24 Prozent tiefer bei 3.663,04 Punkten. Der heimische Leitindex befindet sich nun bereits seit einigen Wochen knapp unterhalb der Marke von 3.700 Einheiten auf Richtungssuche. Für den ATX Prime ging es am Montag um 0,26 Prozent auf 1.834,32 Zähler hinab.

Bei der Fed-Sitzung am Mittwoch wird zwar nicht mit einer Anpassung der Zinssätze gerechnet, jedoch hoffen die Anleger darauf, dass die US-Währungshüter den Weg für eine Zinssenkung im September ebnen. Zum Wochenauftakt wurden hingegen keine kursbewegenden Datenveröffentlichungen erwartet.

spa/ste

ISIN AT0000999982