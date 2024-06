Wiener Börse (Schluss) 1 - ATX schließt fester

Die Wiener Börse hat den Handel am Freitag fester beendet. Der ATX weitete seine Kursgewinne im Verlauf stetig aus und schloss nach einer starken Schlussperformance um 1,00 Prozent fester auf 3.688,37 Punkten. Auf Monatssicht gewann der Leitindex im Mai 3,6 Prozent. Der breiter gefasste ATX Prime stieg zum Wochenschluss um 0,88 Prozent auf 1.846,75 Zähler.

Die Meldungslage zu Unternehmen blieb, wie schon am gestrigen Feiertag, mager. Im Fokus des Handelstages standen Entwicklungen rund um Inflation und Geldpolitik.

So fielen frische Preisdaten aus den USA im Rahmen der Erwartungen aus. Der US-Preisindex PCE stieg gegenüber dem Vorjahresmonat um 2,7 Prozent. Die Kernrate (ohne Energie- und Nahrungsmittel) lag unverändert bei 2,8 Prozent. Die Inflation im Euroraum hingegen dürfte im Mai laut ersten Schätzungen wieder leicht zunehmen. Die EZB wird laut Experten auf der Zinssitzung am nächsten Donnerstag ihren Leitzins senken - die aktuellen Daten seien aber ein "Warnschuss".

In Wien konnten einige im ATX schwer gewichtete Aktien deutlich zulegen. So stiegen die Aktien des Versorgers Verbund um 2,2 Prozent, auch die Papiere der voestalpine kletterten starke 2,1 Prozent. Daneben zogen auch OMV (plus 1,9 Prozent) und Erste Group (plus 1,3 Prozent) deutlicher an als der Gesamtmarkt.

kat/spa

ISIN AT0000999982