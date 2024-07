Wiener Börse (Schluss) 1 - ATX steigt auf 3.686,55 Einheiten

Die Wiener Börse hat den Handel am Montag mit Gewinnen beendet. Der Leitindex ATX steigerte sich um 0,44 Prozent auf 3.686,55 Einheiten. Der Wochenbeginn war thematisch vom Rückzug des amtierenden US-Präsidenten Joe Biden aus dem Präsidentschaftswahlkampf geprägt, brachte allerdings nur geringe Impulse.

Im weiteren Wochenverlauf dürften nun zunehmend wieder Konjunkturdaten in den Fokus rücken. So steht unter anderem der PCE-Deflator auf der Agenda. Dieser wird von der Federal Reserve als Maßstab für die Inflationsentwicklung in den USA bevorzugt. Diesseits des Atlantiks rücken darüber hinaus PMI-Umfragen und das Ifo-Geschäftsklima ins Zentrum.

