Wiener Börse (Schluss) 2 - Hoffnung auf US-Zinssenkungen stützt

Die Wiener Börse hat am Mittwoch fester geschlossen. Der ATX legte 0,56 Prozent auf 3.680,42 Punkte zu. Auch an anderen Börsen ging es im Tagesverlauf nach oben. Angetrieben wurden die Märkte von der Aussicht auf fallende US-Zinsen. Nachdem im Frühhandel Aussagen des US-Notenbankchefs Jerome Powell als Signal für mögliche Zinssenkungen gewertet wurden, schürten schwach ausgefallene US-Wirtschaftsdaten am Nachmittag die Zinssenkungshoffnungen weiter.

Stark gesucht waren am Mittwoch die Bankwerte. Aktien der Erste Group und der Raiffeisen Bank International legten jeweils um die 2 Prozent zu. Größere Nachfrage gab es auch in den ATX-Schwergewichten Wienerberger (plus 2,3 Prozent) und voestalpine (plus 1,7 Prozent).

Unter Druck kamen Andritz-Aktien und waren mit einem Minus von 3,2 Prozent auf 56,35 Euro das Schlusslicht im prime market. Die Experten von Barclays haben ihre Coverage der Aktie zuletzt mit "equal weight" und einem Kursziel von 61,0 Euro gestartet.

Zumtobel-Aktien verloren nach Vorlage von Geschäftszahlen 1,9 Prozent. Der Vorarlberger Leuchtenhersteller hat im abgelaufenen Geschäftsjahr 2023/24 bei Umsatz und Gewinn Einbußen hinnehmen müssen. Nach Einschätzung der Erste Group-Analysten sind die Zahlen im Rahmen der Erwartungen ausgefallen, die Experten bleiben daher bei ihrer Einstufung "hold" für die Aktie.

Impulse könnten jetzt die am Abend anstehende Veröffentlichung der Sitzungsprotokolle zur vergangenen Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed liefern. Mit Spannung erwartet werden im weiteren Wochenverlauf zudem die Wahlen in Frankreich und Großbritannien sowie der am Freitag anstehende Arbeitsmarktbericht der US-Regierung.

mik/spa

ISIN AT0000999982