Wiener Börse (Schluss) - ATX gewinnt 1,31 Prozent

Die Wiener Börse hat sich am Donnerstag deutlich höher aus dem Handel verabschiedet. Der heimische Leitindex ATX schloss mit plus 1,31 Prozent auf 3.652,06 Einheiten. Auch an den europäischen Leitbörsen ging es mit den Aktienkursen klar nach oben. Der DAX in Frankfurt kletterte im Verlauf erstmals in seiner Geschichte über die Marke von 19.000 Punkten.

Die für einige Marktteilnehmer doch überraschend deutliche Zinssenkung im Ausmaß von 50 Basispunkten durch die US-Notenbank am Vorabend wurde von den internationalen Aktienanlegern goutiert. Zudem hat die Fed weitere Zinsschritte nach unten angekündigt. Damit soll die weltgrößte Volkswirtschaft weiter angekurbelt werden.

Am heimischen Aktienmarkt gestaltete sich die Meldungslage auf Unternehmensebene sehr mager.

ISIN AT0000999982