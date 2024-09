Wiener Börse (Schluss) - ATX wenig verändert vor US-Zinsentscheid

Der Wiener Aktienmarkt hat sich am Mittwoch, im Vorfeld der Zinssitzung in den USA, nur wenig bewegt. Wie bereits an den Vortagen pendelte der ATX um die Marke von 3.600 Punkten. Letztlich schloss der heimische Leitindex mit einem Zuwachs von 0,13 auf 3.604,88 Zähler knapp darüber. Der ATX Prime gewann 0,13 Prozent auf 1.802,15 Einheiten. Moderate Abgaben gab es im europäischen Umfeld.

Die Märkte wappneten sich für die Sitzung der US-Notenbank Fed am Abend. Allgemein wird erwartet, dass die Fed eine Zinssenkung vornehmen wird, mit Blick auf das Ausmaß ist der Entscheid jedoch noch mit großer Unsicherheit behaftet. Dem "FedWatch Tool" der CME Group zufolge liegt die Wahrscheinlichkeit für einen Zinsschritt von 50 Basispunkten derzeit bei etwa 61 Prozent.

Es gebe allerdings auch gute Gründe, ein eher vorsichtiges Vorgehen der Notenbank zu erwarten, kommentierten die Marktbeobachter der Helaba. Denn die US-Wirtschaft befinde sich weiterhin auf Wachstumskurs, während auch die vergleichsweise niedrige Arbeitslosenquote und die zu hohe Kerninflationsrate für ein gemächlicheres Vorgehen der Fed sprechen würden.

Für die Aktienmärkte wäre ein kleinerer Zinsschritt um 25 Basispunkte zudem nicht unbedingt negativ. So "könnte sich die Stimmung am Aktienmarkt eher bei einem großen Zinsschritt trüben", erklären die Helaba-Experten weiter, "denn dann wären verstärkte Konjunktursorgen zu befürchten."

spa/mha

ISIN AT0000999982