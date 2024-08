Wiener Börse (Schluss) - ATX zum Wochenstart 1,1 Prozent fester

--------------------------------------------------------------------- AKTUALISIERUNGS-HINWEIS Neu: Details zu Branchen/Einzelwerten ergänzt. ---------------------------------------------------------------------

Der Wiener Aktienmarkt ist am Montag mit klaren Gewinnen in die Woche gestartet. Der ATX schloss 1,07 Prozent fester bei 3.666,20 Punkten. Mit der Stabilisierung nach dem tiefroten Monatsbeginn überwand der Leitindex nun wieder die 50-Tage-Durchschnittslinie bei knapp 3.630 Einheiten, die als Hinweis auf den mittelfristigen Trend gilt. Der ATX Prime stieg um 0,97 Prozent auf 1.834,02 Zähler.

Auch im europäischen Umfeld ging es hinauf, wenn auch etwas weniger stark als am heimischen Markt. Stärkere Impulse blieben zum Wochenstart aus. Kursbewegende Konjunkturdaten aus der Eurozone werden erst in den kommenden Tagen erwartet. In den USA ging der Sammelindex der Frühindikatoren zwar stärker zurück als erwartet, was die gute Anlegerstimmung jedoch nicht spürbar schmälerte.

Zuletzt hatten die Befürchtungen an den Finanzmärkten, dass die USA in eine Rezession schlittern könnten, dank solider Konjunkturdaten wieder nachgelassen. Zudem stehen in den USA die Zeichen auf Leitzinssenkung. An den Terminmärkten wird derzeit eine Zinssenkung über 25 Basispunkte eingepreist. Weitere Hinweise erhoffen sich die Marktakteure in dieser Woche von den Wortmeldungen auf dem Notenbankertreffen in Jackson Hole.

Unternehmensseitig blieb die Meldungslage am Montag ruhig. Finanzwerte schlossen nach einem verhaltenen Handelsbeginn einheitlich fester. Erste Group, RBI und BAWAG stiegen um bis zu 1,1 Prozent. Gesucht waren im freundlichen europäischen Sektorumfeld auch einige Grundstoffwerte. Lenzing und Wienerberger legten um 2,2 respektive 1,2 Prozent zu.

voestalpine starteten nach der jüngsten Verlustserie einen Stabilisierungsversuch und gewannen 1,3 Prozent. Der Stahlkonzern teilte mit, sein Werk im US-Staat Indiana weiter auszubauen um Kapazitäten für neu geschlossene langfristige Verträge mit zwei internationalen Lkw-Herstellern für den nordamerikanischen Markt zu schaffen.

Unter den übrigen Einzelwerten verbesserten sich Papiere des ATX-Schwergewichts Andritz um 2,9 Prozent. Semperit zogen fünf Prozent hoch. Auch Rosenbauer setzten inzwischen den starken Lauf der Vortage fort und stiegen um 4,2 Prozent. Aktien des Flughafen Wien blieben vor Halbjahreszahlen unverändert.

spa/mik

ISIN AT0000999982