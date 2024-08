Wiener Börse startet etwas höher - ATX gewinnt 0,24 Prozent

Die Wiener Börse ist am Dienstag mit leichten Zuwächsen in den Handel gestartet. Der ATX stieg bis 9.15 Uhr um 0,24 Prozent auf 3.703,65 Einheiten. Der ATX Prime konnte um 0,23 Prozent auf 1.851,29 Punkte zulegen.

Vor dem Hintergrund der weiterhin intakten Zinssenkungserwartungen in den Vereinigten Staaten und im Euroraum richten sich die Blicke am Berichtstag auf das in den USA zur Veröffentlichung anstehende Verbrauchervertrauen des Conference Board für den August. Dieses dürfte laut Auffassung der Helaba wohl nichts an den Einschätzungen der Notenbanken ändern.

sto/ger

ISIN AT0000999982