Wiener Börse startet etwas höher - ATX plus 0,17 Prozent

Der Wiener Aktienmarkt hat den Handel am Dienstag mit etwas höheren Notierungen aufgenommen. Der heimische Leitindex ATX notierte kurz nach Sitzungsbeginn bei 3.620,88 Zählern um 0,17 Prozent über dem Montag-Schluss (3.614,88). Das europäische Umfeld zeigte sich zu Handelsbeginn noch uneinheitlich und nur wenig verändert. Die Übersee-Vorgaben fielen durchwegs positiv aus.

Die Blicke der Anleger richten sich bereits auf die Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) am Donnerstag. Eine weitere Zinssenkung gilt bereits als eingepreist. In den USA stehen im Wochenverlauf noch einige Preisdaten an, bevor die US-Notenbank Fed kommende Woche ihre geldpolitischen Entscheidungen bekanntgeben wird.

ger/szk

ISIN AT0000999982