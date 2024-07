Wiener Börse startet etwas schwächer - ATX minus 0,51 Prozent

Der Wiener Aktienmarkt hat den Handel am Dienstag mit etwas schwächerer Tendenz begonnen. Der heimische Leitindex ATX notierte kurz nach Sitzungsbeginn bei 3.665,70 Zählern um 18,79 Punkte oder 0,51 Prozent unter dem Montag-Schluss (3.684,49).

Auch das europäische Börsenumfeld startete trotz positiver US-Vorgaben mit etwas tieferen Notierungen in den Handel. Datenseitig steht heute Vormittag in Deutschland mit der ZEW-Umfrage ein wichtiger Stimmungsindex zur Veröffentlichung an. In den USA werden dann am Nachmittag vor allem die Einzelhandelsumsätze mit Aufmerksamkeit verfolgt. Die Meldungslage zu den heimischen Unternehmen blieb noch sehr dünn.

ger/sko

ISIN AT0000999982