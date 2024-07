Wiener Börse startet etwas schwächer in den Handel

Die Wiener Börse ist am Montag etwas schwächer in den Handel gestartet. Wie bereits zu Beginn der Vorwoche standen in der Früh die Ergebnisse der französischen Wahlen zum Parlament im Fokus. Der Leitindex ATX verlor um 9.10 Uhr 0,22 Prozent auf 3.700,36 Einheiten.

Bei den französischen Parlamentswahlen blieb der rechtspopulistische Rassemblement National (RN) überraschend deutlich hinter der angestrebten absoluten Mehrheit zurück, stärkste Kraft wurde das Linksbündnis. "Es bleibt abzuwarten, wie regierungsfähig Frankreich sein wird und ob das Ergebnis eine veränderte Ausgabenpolitik bedeutet", kommentierte die Helaba den Wahlausgang.

