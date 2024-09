Wiener Börse startet fester - ATX gewinnt 1,23 Prozent

Der Wiener Aktienmarkt hat den Handel am Donnerstag mit deutlich höheren Notierungen aufgenommen. Der heimische Leitindex ATX legte kurz nach Sitzungsauftakt um 1,23 Prozent auf 3.596,62 Einheiten zu. Auch an den europäischen Leitbörsen ging es mit den Aktienkursen nach positiven US-Vorgaben klar ins Plus. An der Wall Street hatten am Mittwochabend vor allem die Technologiewerte stark zugelegt.

Internationales Thema des Tages sollte die Bekanntgabe der EZB-Zinsentscheidung sein. Heute wird die Europäische Zentralbank (EZB) laut Helaba-Analysten den Einlagensatz voraussichtlich um 25 Basispunkte auf 3,50 Prozent senken. Eine Festlegung auf den Oktober als nächsten Zinssenkungstermin wird es nach Einschätzung der Experten aber nicht geben.

Am heimischen Aktienmarkt liegt auf Unternehmensebene noch eine dünne Meldungslage vor. Verkehrsergebnisse legte der Flughafen Wien vor.

ISIN AT0000999982