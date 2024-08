Wiener Börse startet höher in den Mittwochshandel, OMV im Fokus

Die Wiener Börse hat den Handelstag mit Zuwächsen aufgenommen. Der Leitindex ATX steigerte sich in den ersten Handelsminuten um 0,33 Prozent auf 3.715,13 Einheiten. Am Berichtstag richtet sich die Aufmerksamkeit unter anderem auf die Zahlen der OMV.

So steigerten sich die Aktien des Ölriesen um 1,1 Prozent, nachdem dieser seine Ergebnisse zum zweiten Quartal vorgelegt hatte. Der teilstaatliche Konzern hat einen den Aktionären zuzurechnenden Periodenüberschuss von 378 Mio. Euro erzielt, nach 380 Mio. Euro im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Im gesamten Halbjahr 2024 legte er um 10 Prozent auf 846 Mio. Euro zu. Das CCS Operative Ergebnis vor Sondereffekten (bereinigt um Lagerhaltungseffekte) stieg um 4 Prozent auf 1,23 Mrd. Euro.

Konjunkturseitig richten sich die Blicke auf die am Vormittag anstehenden Verbraucherpreise aus der Eurozone. Am Nachmittag steht dann der ADP-Beschäftigungsreport in den USA auf der Agenda, bevor am Abend die Zinsentscheidung der Federal Reserve im Zentrum steht. Im Schnitt erwartet der Markt keine Änderung des Zinssatzes.

sto/ste

ISIN AT0000999982