Wiener Börse startet im Minus, ATX verliert 0,3 Prozent

Der Wiener Aktienmarkt ist am Montag mit einem kleinen Minus in den Handel gestartet. Der heimische Leitindex ATX fiel bis gegen 9.40 Uhr um 0,31 Prozent auf 3.598,4 Punkte. Auch andere Börsen in Europa zeigten sich wenig bewegt.

Nachdem am Freitag ein überraschend stark ausgefallener US-Arbeitsmarktbericht für Gewinne gesorgt hatte, traten die Börsen am Montag vorerst auf der Stelle. Aufmerksam verfolgt wird dabei auch die Lage im Nahen Osten.

Schwache Daten kamen am Montag in der Früh zudem aus der Eurozone. Die Stimmung im deutschen Einzelhandel hat sich nach Angaben des Ifo-Instituts weiter verschlechtert. Impulse für den Handel könnte am Vormittag der um 10.30 Uhr anstehende Sentix-Index des Anlegervertrauens bringen.

Auch unter den ATX-Werten gab es knapp nach Handelsstart keine größeren Bewegungen. Die größten Indexgewinner waren DO&CO mit einem Plus von 0,8 Prozent. EVN und voestalpine waren mit Kursverlusten von jeweils gut ein Prozent die größten Verlierer.

