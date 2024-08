Wiener Börse startet klar im Plus - ATX gewinnt 0,9 Prozent

Die Wiener Börse hat am Mittwoch den Handel klar im Plus aufgenommen. Der ATX verbesserte sich bis 9.10 Uhr um 0,91 Prozent auf 3.499,79 Einheiten und setzte damit die Vortageserholung fort, nachdem er zuvor vier starke Verlusttage in Folge absolviert hatte. Auch an den europäischen Leitbörsen ging es im Frühhandel mit den Aktienkursen nach oben.

Nach einem von Turbulenzen und hoher Risikoaversion geprägten Wochenbeginn ist wieder etwas mehr Ruhe an den Finanzmärkten eingekehrt, schrieben die Helaba-Analysten in ihrem Tagesausblick. Positive Vorgaben lieferte am Vorabend zudem die Wall Street und nun in der Früh die Börse in Tokio, nach den internationale Kurstalfahrten vor allem am Montag.

Am heimischen Aktienmarkt rückten mit Ergebnisvorlagen in der laufenden Berichtssaison Post, Lenzing und voestalpine ins Blickfeld der Akteure. Alle drei Werte konnten in einem positiven Umfeld zulegen.

ste/sto

ISIN AT0000999982