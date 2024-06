Wiener Börse startet knapp behauptet - ATX minus 0,04 Prozent

Der Wiener Aktienmarkt hat den Handel am Dienstag mit knapp behaupteter Tendenz begonnen. Der heimische Leitindex ATX notierte kurz nach Sitzungsbeginn bei 3.699,03 Zählern und damit um 0,04 Prozent unter dem Montag-Schluss (3.700,62).

Nach uneinheitlichen Vorgaben der Übersee-Börsen startete auch das europäische Umfeld etwas schwächer in den Handel. Datenseitig sind die Blicke am Vormittag auf den deutschen Arbeitsmarkt gerichtet. Am Nachmittag rücken dann die US-Industrieaufträge ins Blickfeld der Investoren.

Die Meldungslage zu den heimischen Unternehmen blieb noch dünn. Zu den größeren Gewinnern zählten im Frühhandel Polytec mit plus 1,4 Prozent sowie Rosenbauer mit einem Anstieg um 1,3 Prozent. Hingegen büßten EuroTeleSites 1,5 Prozent an Wert ein. OMV schwächten sich um 0,7 Prozent ab.

ISIN AT0000999982