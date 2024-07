Wiener Börse startet knapp behauptet - Palfinger nach Zahlen fester

Die Wiener Börse ist am Freitag mit geringfügigen Kursverlusten in die Sitzung gestartet. Der Leitindex ATX verlor bis 9.15 Uhr 0,04 Prozent auf 3.667,96 Punkte, der breiter gefasste ATX Prime gab um 0,01 Prozent auf 1.836,51 Zähler nach. Damit setzte der heimische Aktienmarkt seine Negativserie vorläufig fort - den nunmehr vierten Tag in Folge.

Palfinger- Aktien kletterten knapp nach Sitzungsbeginn um kräftige 2,5 Prozent nach oben. Der Kranhersteller legte vorbörslich Halbjahreszahlen vor, und kämpft demnach in seinen europäischen Kernmärkten Deutschland, Frankreich und Skandinavien mit einer Auftragsflaute. Im ersten Halbjahr 2024 ging der Umsatz im Vergleich zur ersten Hälfte des Vorjahres um 3,3 Prozent auf 1,175 Mrd. Euro zurück - unterm Strich blieb aber ein Konzerngewinn von 68,3 Mio. Euro, eine Steigerung um 7,9 Prozent.

Datenseitig stehen heute Nachmittag die PCE-Deflatoren, das bevorzugte Inflationsmaß der US-Notenbank Fed, zur Veröffentlichung an.

kat/sko

ISIN AT0000999982