Wiener Börse startet leicht im Minus - ATX sinkt 0,12 Prozent

Die Wiener Börse hat den Handel am Dienstag mit leichten Verlusten aufgenommen. Gegen 9.30 Uhr stand der Leitindex ATX 0,12 Prozent im Minus bei 3.648,03 Punkten. Der ATX Prime gab etwas geringere 0,11 Prozent bei 1.828,97 Einheiten ab. Nachdem zu Wochenbeginn die Auswirkungen der EU-Wahl im Fokus standen, dürften sich heute die Blicke auf die Reden von EZB-Notenbankern richten.

Im Nachhinein der Zinssitzung der Europäischen Zentralbank meldeten sich bereits einige Notenbanker zu Wort. "Der Tenor, wonach die Geldpolitik vorsichtig agieren müsse, überwog", schreiben die Experten der Helaba in ihrem Tagesausblick. Zuletzt sei außerdem zu hören gewesen, dass eine zu große Diskrepanz zur Geldpolitik in den USA die Inflation wieder anfeuern könnte.

Konjunkturseitig wird am Dienstag in den USA die NFIB-Mittelstandsumfrage erwartet, die normalerweise nicht für große Marktbewegungen sorgt. Die Daten könnten aber einen Hinweis auf die US-Arbeitslosenquote geben. Am morgigen Mittwoch steht außerdem die Sitzung der US-Notenbank Fed an.

mha/sto

ISIN AT0000999982