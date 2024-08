Wiener Börse startet leicht im Minus in den Handelstag

Die Wiener Börse ist am Donnerstag mit wenig Bewegungen in den Handel gestartet. Der ATX steigerte sich kurz nach Eröffnung um geringe 0,08 Prozent auf 3.659,97 Einheiten. Während international das heute in Jackson Hole startende Notenbanker-Treffen ins Blickfeld rückt, verarbeiten Investoren hierzulande darüber hinaus einige Quartalszahlen.

So legten Porr, Mayr-Melnhof, UNIQA und Schoeller-Bleckmann (SBO) frische Zahlen vor. Während es beim Ölfeldausrüster und dem Kartonhersteller deutliche Gewinneinbußen gab, steigerten der Versicherungskonzern und das Bauunternehmen ihre Gewinne.

sto/oeh

ISIN AT0000999982