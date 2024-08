Wiener Börse startet leicht im Plus - ATX gewinnt 0,1 Prozent

Nach dem guten Wochenstart haben es die Anlegerinnen und Anleger am Wiener Aktienmarkt am Dienstag etwas gemächlicher angehen lassen. Der ATX gewann in den ersten Handelsminuten 0,13 Prozent auf 3.670,94 Punkte. Für den ATX Prime ging es um 0,14 Prozent auf 1.836,56 Zähler hinauf. Auch im europäischen Umfeld gab es moderate Gewinne zu beobachten.

Auch am heutigen Dienstag dürften sich die Marktakteure vorrangig für das Notenbankertreffen in Jackson Hole in Stellung bringen. Erzeugerpreisdaten aus Deutschland waren in der Früh bereits erwartungsgemäß ausgefallen. Zahlen gab es inzwischen vom Flughafen Wien. Der heimische Airport hat im ersten Halbjahr deutlich mehr Gewinn eingeflogen und damit auch die Konsensschätzungen übertroffen. Die Papiere stiegen zum Handelsstart um 1,5 Prozent.

spa/oeh

ISIN AT0000999982