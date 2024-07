Wiener Börse startet leicht im Plus - ATX gewinnt 0,4 Prozent

Die Wiener Börse ist am Freitag mit moderaten Gewinnen in den Handel gestartet. Gegen 10 Uhr hielt der ATX mit einem Plus von 0,38 Prozent bei 3.726,02 Punkten. Auch an anderen Börsen in Europa gab es leichte Gewinne.

Insgesamt verlief der Frühhandel ruhig. Auch der Wahlausgang in Großbritannien wirkte sich nicht merklich aus. Viele Anlegerinnen und Anleger dürften derzeit die am Nachmittag anstehende Veröffentlichung des US-Arbeitsmarktberichts für Juni abwarten. Von dem Bericht werden Hinweise auf die künftigen Schritte der US-Notenbank Fed erwartet.

Gut gesucht waren im Frühhandel BAWAG-Aktien und konnten mit einem Plus von 1,2 Prozent ihre Vortagesgewinne noch etwas ausbauen. Die BAWAG hatte am Vortag die Übernahme des deutschen Privatkundengeschäfts der britischen Großbank Barclays gemeldet. Mit dem Zukauf will die Bank ihre Präsenz in Österreich, Deutschland, der Schweiz sowie den Niederlanden ausbauen.

mik/mha

ISIN AT0000999982