Wiener Börse startet leicht im Plus, ATX legt 0,21 Prozent zu

Der Wiener Aktienmarkt hat den Handel am Freitag mit einem kleinen Plus aufgenommen. Der heimische Leitindex ATX notierte kurz nach Sitzungsbeginn um 0,21 Prozent höher auf 3.591,15 Einheiten. Die europäischen Leitbörsen zeigten sich uneinheitlich, die Kursveränderung hielten sich aber sowohl nach oben als auch nach unten in engen Grenzen. Angesichts des anstehenden US-Arbeitsmarktberichts und der weiter angespannten Lage im Nahen Osten bleiben die Anleger vorsichtig.

Datenseitig steht am Freitag der US-Arbeitsmarktbericht im Fokus. "Er hat in der Regel großen Einfluss auf die Zinserwartungen, denn Vertreter der US-Notenbank werden nicht müde, die Bedeutung des Arbeitsmarktes für die Geldpolitik zu betonen", schreibt die Helaba.

Laut den Experten des Instituts gibt es kaum Hinweise auf eine deutliche Abschwächung am US-Jobmarkt. "Die Lage ist nach wie vor als solide zu bezeichnen, sodass Zinssenkungsfantasien keine neue Nahrung erhalten sollten. Dafür sprechen auch die durchschnittlichen Stundenlöhne, die mit einem erwarteten Plus von 0,3 % gegenüber dem Vormonat immer noch ansehnlich wären", heißt es weiter.

kat/mha

ISIN AT0000999982