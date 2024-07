Wiener Börse startet mit Abgaben in den Mittwoch

Die Wiener Börse hat sich im Gleichschritt mit ihren europäischen Pendants tiefer in den Mittwochshandel begeben. Der ATX verlor dabei in den ersten Handelsminuten 0,30 Prozent auf 3.674,72 Einheiten.

Die Blicke sind in der Früh einerseits auf die schwachen Quartalszahlen von Tesla gerichtet, die laut Marktbeobachtern weltweit Gegenwind lieferten. Auf der anderen Seite stehen die Einkaufsmanagerindizes in Europa im Fokus, die im Verlauf der Vormittages publiziert werden.

Hierzulande stand zudem eine Quartalsvorlage der RHI Magnesita im Zentrum. Der Feuerfestkonzern hat im ersten Halbjahr einen stabilen Umsatz vorgelegt. Das Ergebnis stieg leicht an. Die Titel hatten am Vortag 1,2 Prozent gewonnen. Gehandelt wurde die Aktie am Berichtstag allerdings noch nicht.

sto/ste

ISIN AT0000999982