Wiener Börse startet mit leichten Zuwächsen

Die Wiener Börse ist am Mittwoch mit leichten Zuwächsen in den Handel gestartet. Der ATX notierte in den ersten Handelsminuten um 0,16 Prozent höher bei 3.644,73 Einheiten. Wichtige Konjunkturdaten waren zunächst Mangelware.

Unternehmensseitig öffnete Kapsch TrafficCom seine Bücher. Der Wiener Mautsystemanbieter hat im ersten Quartal des laufenden Geschäftsjahres 2024/25 beim Umsatz etwas zugelegt, das operative Ergebnis (EBIT) fiel aufgrund von Entkonsolidierungseffekten aber weiter negativ aus. Eine Kursbewegung gab es allerdings noch nicht.

ISIN AT0000999982