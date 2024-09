Wiener Börse startet mit Steigerungen, ATX gewinnt 0,4 Prozent

Die Wiener Börse ist am Dienstag mit Zuwächsen in den Handel gestartet. Kurz nach Börsenöffnung, gegen 9.20 Uhr, stand der heimische Leitindex ATX 0,40 Prozent höher bei 3.609,51 Einheiten. Der ATS Prime zeigte sich mit plus 0,28 Prozent bei 1.802,53 Punkten eine Spur weniger enthusiastisch. Auch an anderen europäischen Börsen ging es im Frühhandel nach oben.

Diese Handelswoche steht im Zeichen der Zinsentscheidung der US-Notenbank Federal Reserve, die am morgigen Mittwoch fallen wird. Am Markt wird davon ausgegangen, dass die Fed die Zinsen senken wird. Wie stark die Senkung ausfallen wird, ist jedoch offen. "Marktteilnehmer gehen inzwischen mehrheitlich von einer initialen Zinssenkung der Fed um 50 Basispunkte aus", hieß es von den Experten der Helaba.

ISIN AT0000999982