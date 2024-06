Wiener Börse startet schwächer - ATX verliert 0,6 Prozent

Die Wiener Börse hat den Handel am Freitag mit etwas schwächerer Tendenz aufgenommen. Bis 9.15 Uhr büßte der heimische Leitindex ATX 0,60 Prozent auf 3.582,23 Punkte ein. Auch der breiter gefasste ATX Prime verlor 0,56 Prozent auf 1.797,66. Die europäischen Börsen fanden nach den deutlichen Vortagesverlusten keine einheitliche Richtung.

In der Eurozone stehen vor dem Wochenende keine wichtigen Datenveröffentlichungen an, jenseits des Atlantiks steht die Verbraucherumfrage der Universität Michigan, das Michigan Sentiment im Fokus - der Wert wird laut Experten im Vergleich zum Vormonat erholt erwartet, was die vorhandenen US-Zinssenkungserwartungen kaum forcieren dürfte.

Meldungsseitig blieb es in Wien bisher sehr ruhig. Eine Analystenstimme kam vorbörslich zu Do&Co - die Erste Group hat das Kursziel von 165 auf 185 Euro angehoben und die Kaufempfehlung "Buy" bestätigt. Die Titel des Airline-Caterers legten bisher 0,8 Prozent auf 146,40 Euro zu.

ISIN AT0000999982