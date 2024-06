Wiener Börse startet vor EZB-Entscheid etwas höher, ATX +0,05%

Die Wiener Börse hat am Donnerstag den Handel etwas höher aufgenommen. Der heimische Leitindex ATX verbesserte sich in den ersten Handelsminuten um 0,05 Prozent auf 3.649,45 Einheiten. Auch an den europäischen Leitbörsen ging es mit den Aktienkursen nach oben.

Heute steht die Ratssitzung der Europäischen Zentralbank international im Mittelpunkt des Interesses, schrieben die Helaba-Analysten in ihrem Tagesausblick. Eine Reduzierung der Leitzinsen um 25 Basispunkte gilt laut den Experten nahezu als sicher. Es wäre der erste Senkung im Euroraum seit dem Herbst 2019. In den vergangenen Wochen haben Vertreter der Zentralbank unisono einen solchen Schritt in Aussicht gestellt. Auch für die Zeit danach wurden Andeutungen gemacht, dass die Geldpolitik weiter gelockert werden kann, hieß es weiter.

Am heimischen Aktienmarkt liegt auf Unternehmensebene noch eine recht dünne Meldungslage vor.

