Applied Aktie
WKN DE: A0JDDR / ISIN: JP3122630001
|
29.10.2025 11:33:00
Will Buying Applied Digital Below $40 Make Investors Rich?
Applied Digital (NASDAQ: APLD) is transforming into one of America's fastest-scaling artificial intelligence (AI) infrastructure developers, with $16 billion in long-term deals powering its growth. From data centers to hyperscaler partnerships, its bold expansion signals a massive shift in AI computing -- and a potentially lucrative future for investors.Stock prices used were the market prices of Oct. 24, 2025. The video was published on Oct. 27, 2025.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Applied Co Ltdmehr Nachrichten
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Applied Co Ltdmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Applied Co Ltd
|3 910,00
|0,51%
|Applied Digital Corporation Registered Shs
|30,00
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen letztlich in der Gewinnzone -- ATX geht stärker ins Wochenende -- DAX schließt mit Abgaben -- Asiens Börsen vor dem Wochenende letztlich uneinheitlich -- Rekord in Japan
Während sich das heimische Börsenbarometer vor Wochenschluss fester präsentierte, ging es für den deutschen Aktienmarkt abwärts. Die US-Börsen haben sich fester ins Wochenende verabschiedet. Die wichtigsten asiatischen Börsen wiesen verschiedene Vorzeichen aus.