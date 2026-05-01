Will Semiconductor: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Will Semiconductor veröffentlichte am 29.04.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,41 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,720 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Will Semiconductor 6,41 Milliarden CNY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,90 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 6,47 Milliarden CNY umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at