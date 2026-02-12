Spire Global Aktie
WKN DE: SPR123 / ISIN: NET000SPR123
12.02.2026 20:16:00
Will Spire Global Have a Better 2026?
Spire Global (NYSE: SPIR) had a tumultuous 2025 that knocked the stock up and down. The price chart has been rocky so far in 2026, too, and investors need to understand the good and bad of this business.Spire owns and operates a constellation of satellites that provide data to customers on a subscription basis. It also commissions the development and launch of customer-owned satellites.These spacecraft are packed with sensors that collect nonvisual data from low-Earth orbit. They are useful for coordinating air travel and logistics. They also capture valuable atmospheric and geologic data.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
