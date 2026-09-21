Tilray Brands Aktie
WKN DE: A41VMJ / ISIN: US88688T2096
|
21.09.2026 16:52:24
Will Tilray Brands Stock Take Off Before the End of 2026?
Thus far, 2026 has been an awful year for Tilray Brands (NASDAQ:TLRY), which is down over 55% as of the end of last week. It's a steep decline for a stock that's already been a bad buy for multiple years.
While it may not seem obvious, there is a reason it might surge in value before the end of the year: the upcoming midterm elections. Here’s why the stock could soon get a spark.
Image source: Getty Images.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Tilray Brands (ex Aphria)
Analysen zu Tilray Brands (ex Aphria)
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Tilray Brands (ex Aphria)
|3,53
|2,62%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise gehen weiter zurück: ATX beendet Handel fester -- DAX geht erholt in den Feierabend -- Asiens Börsen letztlich mit Gewinnen - Feiertagspause in Japan
Dem ATX zeigte sich zum Wochenstart mit Gewinnen. Der DAX verzeichnete ebenfalls Aufschläge. Die US-Börsen legen zu. Die Aktienmärkte in Asien zeigten mehrheitlich Gewinne.