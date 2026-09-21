Will Tilray Brands Stock Take Off Before the End of 2026?

Thus far, 2026 has been an awful year for Tilray Brands (NASDAQ:TLRY), which is down over 55% as of the end of last week. It's a steep decline for a stock that's already been a bad buy for multiple years.

While it may not seem obvious, there is a reason it might surge in value before the end of the year: the upcoming midterm elections. Here’s why the stock could soon get a spark.

Image source: Getty Images.

Continue reading