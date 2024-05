WILSON LEARNING WORLDWIDE präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

WILSON LEARNING WORLDWIDE präsentierte in der am 15.05.2024 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2024 endete.

Das EPS lag bei -27,32 JPY. Ein Jahr zuvor waren 50,45 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 491,7 Millionen JPY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 57,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,16 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 95,940 JPY vermeldet. Im Vorjahr waren -5,180 JPY erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig standen 1,75 Milliarden JPY in den Büchern – ein Minus von 29,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem WILSON LEARNING WORLDWIDE 2,49 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at