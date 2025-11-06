Winbond Electronics verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Winbond Electronics gab am 04.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Umsatzseitig wurden 727,3 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Winbond Electronics 659,4 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at