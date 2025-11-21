Windtree Therapeutics: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Windtree Therapeutics hat am 19.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 1,08 USD. Im Vorjahresquartal hatten -211,500 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at