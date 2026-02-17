Wintest präsentierte Quartalsergebnisse

Wintest hat am 16.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Wintest vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 11,24 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -15,830 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Das vergangene Quartal hat Wintest mit einem Umsatz von insgesamt 158,8 Millionen JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 54,7 Millionen JPY erwirtschaftet worden waren, um 190,43 Prozent gesteigert.

Wintest vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 23,450 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -25,270 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 2,87 Prozent auf 429,05 Millionen JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 417,09 Millionen JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at