17.02.2026 06:31:28

Wintest präsentierte Quartalsergebnisse

Wintest hat am 16.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Wintest vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 11,24 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -15,830 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Das vergangene Quartal hat Wintest mit einem Umsatz von insgesamt 158,8 Millionen JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 54,7 Millionen JPY erwirtschaftet worden waren, um 190,43 Prozent gesteigert.

Wintest vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 23,450 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -25,270 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 2,87 Prozent auf 429,05 Millionen JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 417,09 Millionen JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

15.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 7: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
15.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 7
14.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
14.02.26 KW 7: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
13.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 6: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX vor Börsenbeginn tiefer gesehen -- DAX schwächer erwartet -- Märkte in Fernost uneins - Feiertag in Shanghai
Der heimische Markt dürfte sich zum Börsenstart schwächer zeigen. Der DAX wird am Dienstag ebenso tiefer erwartet. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentieren sich am zweiten Handelstag der Woche uneinheitlich.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen