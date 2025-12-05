Wirtschaft robust 05.12.2025 11:25:00

Wirtschaft im Euroraum zeigt moderate Erholung im Q3 2025

Das Wirtschaftswachstum im Euroraum ist im dritten Quartal 2025 etwas höher gewesen als bisher angenommen.

Wie Eurostat auf Basis aktueller Berechnungen mitteilte, stieg das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt (BIP) gegenüber dem Vorquartal saison- und kalenderbereinigt um 0,3 Prozent. Mitte November hatte Eurostat im Rahmen einer zweiten Schätzung ein Plus von 0,2 Prozent gemeldet. Die Jahreswachstumsrate von 1,4 Prozent wurde bestätigt. Im zweiten Quartal war das BIP auf Quartalssicht um 0,1 Prozent gestiegen und im ersten um 0,6 Prozent.

