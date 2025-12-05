|Wirtschaft robust
|
05.12.2025 11:25:00
Wirtschaft im Euroraum zeigt moderate Erholung im Q3 2025
Wie Eurostat auf Basis aktueller Berechnungen mitteilte, stieg das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt (BIP) gegenüber dem Vorquartal saison- und kalenderbereinigt um 0,3 Prozent. Mitte November hatte Eurostat im Rahmen einer zweiten Schätzung ein Plus von 0,2 Prozent gemeldet. Die Jahreswachstumsrate von 1,4 Prozent wurde bestätigt. Im zweiten Quartal war das BIP auf Quartalssicht um 0,1 Prozent gestiegen und im ersten um 0,6 Prozent.
Bildquelle: Peter Stein / Shutterstock.com
