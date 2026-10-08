Wise Aktie
WKN DE: BL9YR7 / ISIN: GB00BL9YR756
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08.10.2026 06:00:26
Wise to pay customers’ tax bills after errors
Fintech seeks deal with HMRC after software miscalculated about 4,000 users’ investment gainsWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
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